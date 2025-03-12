Рак нашли у актрисы из «Иронии судьбы» Валентины Талызиной

У народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, которая играла в «Иронии судьбы», нашли опухоль. Актрисе была нужна срочная помощь докторов — у нее значительно ухудшилось самочувствие, сообщает SHOT .

Талызина вызвала врачей домой. Когда они приехали, актриса сказала, что ее тошнит и болит тело. Неприятные ощущения не проходили уже несколько дней.

Врачи осмотрели Талызину и узнали, что она стала чувствовать себя хуже из-за опухоли. У нее обнаружили рак поджелудочной железы. Артистка проходит амбулаторное лечение.

Талызина принимала участие во многих проектах, среди которых «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Афоня», «Гостья из будущего».