Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам «Интервидения»

Российский лидер Владимир Путин в своем выступлении отметил, что в современном мире существует огромный запрос на справедливость, пишет РИА Новости .

Президент также отметил, что все народы имеют право на свободное развитие, а Российская Федерация всегда была и остается открытой для общения и сотрудничества, а также уважает традиции и ценности других.

Кроме того, Путин пожелал успехов участникам конкурса, назвав его финал одним из самых ожидаемых культурных событий года.

«Интервидение-2025» впервые проходит в России 20 сентября. Его проводят на подмосковной Live Арене.