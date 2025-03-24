Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Голубкиной

Президент РФ Владимир Путин поддержал родных Ларисы Голубкиной, выразив свои соболезнования в связи с кончиной актрисы, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства направил письмо дочери звезды «Гусарской баллады» Марии. Путин назвал Ларису Ивановну замечательной актрисой, которая оставила ярчайший след в отечественном кинематографе и театре.

Президент отметил, что Голубкина обладала талантом, обаянием и внутренней культурой. Благодаря этим чертам характера Лариса Ивановна смогла сыскать любовь зрителей, а также добиться высочайшего профессионального признания.

Путин отметил, что память об актрисе навсегда сохранится в сердцах ее родных и близких, а также коллег и поклонников, который почитают ее щедрое и самобытное дарование.

Лариса Ивановна скончалась 22 марта. Ей было 85 лет. Актриса боролась болезнью Вальденстрема. Ее похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище Москвы.