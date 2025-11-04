Путин вручил государственные награды в День народного единства

Президент России Владимир Путин в торжественной обстановке в День народного единства в Кремле вручил государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации, сообщили в Кремле .

По словам Путина, Всемирный русский народный собор видит свою силу в преданности общему единству, основанному на духовных ориентирах. Во главе этой влиятельной организации стоит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который постоянно содействует налаживанию взаимопонимания и партнерства между всеми прогрессивными силами России, а также русскими сообществами как в ближайших странах, так и за рубежом.

«Сердечно благодарю Его Святейшество за огромный вклад в укрепление единства российской нации и поздравляю с почетным званием лауреата этой премии», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в День народного единства страна отдает дань уважения лауреатам, удостоенным наград в течение нескольких предыдущих лет.

Среди них авторский коллектив в составе Натальи Сергеевны Виртуозовой, Павла Валентиновича Дорошенко и Алексея Вячеславовича Жарича. Во многом благодаря их усилиям реализован масштабный и важный проект — международная выставка «Россия», которая стала ярким событием, продемонстрировавшим многообразие талантов и успехов нашей страны.

Также в 2025 году исполняется 30 лет Совету по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. Путин отметил, что эта структура объединяет наиболее влиятельных представителей религиозных организаций страны, осуществляющих значимую конструктивную деятельность. Некоторым из них сегодня также будут вручены полагающиеся государственные знаки отличия.

Начиная с 2005 года, в России ежегодно отмечается День народного единства. В материале РИАМО рассказываем, какой дате в истории посвящен праздник и что он значит для современной России.

