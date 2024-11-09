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Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой за заслуги в музыке

Пахмутова получила звание за особый вклад в развитие российской музыки, ведение общественной деятельности. Также композитор на протяжении долгих лет занималась творческой работой.

Александре Пахмутовой 95 лет. В 1984 году она стала народной артисткой СССР, в 1990 году получила звание Героя Социалистического Труда, в 2015 году была лауреатом Государственной премии РФ. Обладательница ряда других наград.

Пахмутова написала такие легендарные композиции, как «Трус не играет в хоккей», «Старый клен» и «Как молоды мы были».

9 ноября в Доме культуры «Подмосковье» в городском округе Красногорск пройдет концерт в честь 95-летия Пахмутовой. В чествовании поучаствуют вокальная студия «Элегия» и Народный коллектив «Духовой оркестр».