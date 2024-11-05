В Красногорске состоится концерт в честь 95-летия Александры Пахмутовой

Чествование композитора пройдет при участии вокальной студии «Элегия» и Народного коллектива «Духовой оркестр».

Празднование предстоящего юбилея метра отечественной эстрады займет всю неделю. В Москве и Московской области пройдут концерты и творческие вечера, посвященные А. Н. Пахмутовой — автору таких нестареющих хитов, как «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья», «Как молоды мы были» и «Надежда», созданных ею в паре с супругом и известным поэтом-песенником Н. Н. Добронравовым.

Возрастное ограничение: 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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