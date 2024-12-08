Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

В воскресенье народная артистка СССР отмечает 90-летний юбилей.

Согласно указу главы государства, Алиса Бруновна удостоена награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. В 1953 году поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В 1955 году актриса исполнила эпизодические роли в фильмах «Неоконченная повесть» и «Таланты и поклонники».

В 1957 году Фрейндлих попала в труппу Ленинградского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, а в в 1961 году перешла в Ленинградский академический театр имени Ленсовета. С 1983 года является одной из ведущих актрис Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Наибольшую популярность Алиса Фрейндлих получила благодаря ролям в таких кинофильмах, как «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Опасный возраст» и другие. Фильмы с участием актрисы входят в «золотой фонд» российского кинематографа.

Ранее Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко высшую государственную награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.