Пушкинский театр поставит детскую лайт-оперу «Мишкина каша» в 2026 году

Пушкинский музыкально-драматический театр начал работу над новой лайт-оперой для детей «Мишкина каша» по мотивам рассказов Николая Носова. Постановка рассчитана на школьников 8–12 лет и выйдет в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Пушкинский музыкально-драматический театр приступил к постановке детской лайт-оперы «Мишкина каша», основанной на рассказах Николая Носова «Огурцы» и «Мишкина каша». Режиссером спектакля выступит солист театра Дмитрий Бахталин, ранее работавший в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Художником-постановщиком станет лауреат Национальной Белорусской театральной премии Лидия Малашенко, музыкальным руководителем — Юлиана Суворова, хореографом — Андрей Максимов, художником по свету — Денис Викулов.

По сюжету современные подростки Валька и Мишка через портал попадают в 1950-е годы, где сталкиваются с приключениями и переосмысляют свои ценности. Музыку к спектаклю написал композитор Роман Львович, либретто — народный артист России Александр Петров. В постановке задействованы заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь и артисты театра.

Художественный руководитель театра Борис Урецкий отметил, что выбор произведения связан с желанием работать с детскими спектаклями Романа Львовича и предоставить возможность постановки Дмитрию Бахталину. Спектакль рассчитан на школьников 8–12 лет и сочетает элементы мюзикла и оперы.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры и туризма Московской области, администрации городского округа Пушкинский и партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.