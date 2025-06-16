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Публикацию нового романа Сапковского о ведьмаке на русском языке перенесли

Польский писатель Анджей Сапковский попросил перенести публикацию своего нового романа «Перекресток воронов» из цикла «Ведьмак» на русском языке на другую дату, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу издательства «АСТ».

Книга выйдет в свет 30 сентября 2025 года. Публикация на русском языке появится одновременно с англоязычным релизом.

Роман расскажет о ранних приключениях Геральта, когда он, будучи свежеиспеченным ведьмаком, только-только покинул стены Каэр-Морхена.

Вместе с печатной версией романа выйдет и электронная, а также аудиокнига. Изначально «Перекресток воронов» должен был появиться на российских полках в апреле 2025 года. Релиз перенесли по просьбе автора.

В марте этого года «Перекресток воронов» оказался в центре скандала из-за обложки русскоязычной версии. По мнению фанатов, она была создана с использованием нейросетей.