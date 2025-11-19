«Просто исчезла»: родственники Кунгурова рассказали о поведении его вдовы

Отец и мать трагически ушедшего из жизни певца Евгения Кунгурова заявили, что вдова артиста Ирина не позволяет им видеться с внуками, сообщает kp.ru .

«Ирина первое время присылала видео и фото внуков. Потом просто исчезла. Никакого конфликта не было. Пытался звонить — нет ответа. Подал в суд, чтобы определить порядок встреч с внуками — иск подан в декабре 2024 года, но она затягивает суды», — рассказал Виктор Кунгуров в эфире программы «Пусть говорят».

В ответ Ирина Меледина подала иск в суд: она возражает против размещения фото детей в соцсетях.

Кроме того, родные Кунгурова говорят о напряженных отношениях между супругами в конце жизни певца. Например, Ирина не позволила мужу пройти реабилитационный курс после коронавируса. По словам сестры артиста Юлии Кунгуровой, его вдова «помешана на деньгах».

Звезда телешоу «Голос» и ведущий программы «Романтика романса» Евгений Кунгуров ушел из жизни в апреле 2024 года на 41-м году жизни.

