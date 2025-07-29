Просто бизнес: «Пошлая Молли» пригласила на свой концерт поддерживающих РФ звезд

Сбежавшая из РФ украинская группа «Пошлая Молли», чтобы продать билеты на свой концерт, пригласила на выступление российских артистов Катю Кищук, Молодого Платона, Лизу Анохину и рэпера CMH, сообщает SHOT .

Украинцы долго не могли продать билеты на свой концерт, который запланировали в Кишиневе. Они приняли решение позвать на него популярных российских звезд. Некоторые из них открыто поддерживают РФ. Рэпер CMH (настоящее имя Руслан Тушенцов) скандирует на своих концертах «Россия», блогер Лиза Анохина и рэпер Молодой Платон живут в Москве и выступают на родине.

«Пошлая Молли» после начала спецоперации покинула Россию, группа дала концерты в поддержку Украины. Однако позднее залы стали плохо собираться, поэтому артисты резко перестали быть принципиальными и пригласили российских коллег. Даже при такой поддержке арена в Молдавии не заполнилась и наполовину, а ВИП-места были полупустыми.

При этом единственный стабильный источник дохода для музыкантов из украинской группы на сегодняшний день — российские фанаты.