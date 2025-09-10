Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Агнессой Петерсон пройдет 15 сентября

В Большом фойе Театра Вахтангова в Москве 15 сентября состоится прощание с заслуженной артисткой РСФСР Агнессой Петерсон, сообщается на сайте театра.

Церемония пройдет с 12:00 до 13:00.

Петерсон умерла после продолжительной болезни. Накануне ей исполнилось 89 лет.

Агнесса Петерсон родилась 9 сентября 1936 года в Эстонии. В 1960 году она окончила Театральное училище им. Бориса Щукина, а затем была принята в труппу театра Вахтангова.

За более чем 60-летнюю карьеру Петерсон сыграла более 30 ролей в театре, а еще десятки в кино и телеспектаклях. Артистка сттала известной благодаря ролям в фильмах «Жили-были старик со старухой», «Легкая рука», «Драма на охоте», «Дамы и гусары», «Пиковая дама» и др.

В 2022 году актриса награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».