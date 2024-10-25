Произведения Чайковского и Бетховена прозвучат на открытии фестиваля Лундстрема

Торжественное открытие школы-фестиваля Леонида Лундстрема состоится 27 октября на сцене концертного центра «Пакгауз» на Стрелке в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru .

Школа-фестиваль проходит при поддержке правительства Нижегородской области.

В течение 4 дней, до 1 ноября, для молодых музыкантов проведут творческие встречи и мастер-классы. Их будет ждать образовательный марафон по специальностям: фортепиано, скрипка, альт и виолончель. Занятия будут проходить в детской школе искусств им. Д. Д. Шостаковича. В рамках фестиваля музыканты будут выступать на различных площадках города.

Столицу проведения фестиваля в эти дни посетят также общественные деятели, такие как писатель Захар Прилепин и фольклорист Даниил Крапчунов.

Руководитель школы-фестиваля Петр Лундстрем поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за поддержку мероприятия и отметил, что в рамках фестиваля будут организованы концерты классической музыки и лекции, встречи с выдающимися людьми.

На открытии фестиваля оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема представит произведения Чайковского и Бетховена. На следующий день в Корпоративном университете правительства региона состоится встреча с Захаром Прилепиным. В этот же день в музучилище им. М. А. Балакирева пройдет сольный концерт пианистки Варвары Мягковой. 29 октября в Доме губернатора состоится концерт «Шедевры камерной музыки».

30 октября в кинотеатре «Орленок» покажут фильм «Праздник», после чего пройдет встреча с режиссером кинокартины Юлией Клименко (Панкосьяновой) и продюсером фильма Александром Максимовым.

31 октября в молодежном центре «Высота» состоится лекция-встреча культуролога и практикующего фольклориста Даниила Крапчунова «Остаться собой: русская идентичность в XXI веке», а вечером в Нижегородском хоровом колледже им. Л. К. Сивухина пройдет концерт «Метаморфозы русской жизни» в исполнении ансамбля солистов «Лундстрем трио».

Фестиваль завершится концертом участников на сцене Детской школы искусств им. Шостаковича 1 ноября.