Прохор Шаляпин рассказал о своей фобии

Прохор Шаляпин: ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию

Артист рассказал, что боится самостоятельно водить машину. Причиной этого, по словам Шаляпина, является пережитая в детстве автомобильная авария.

«Тогда за рулем сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно — это своего рода рулетка», — поделился певец.

Он также отметил, что на дорогах часто встречаются случаи намеренного провоцирования ДТП. Шаляпин подчеркнул, что не желает брать на себя лишнюю ответственность из-за высокой статистики аварий и предпочитает избегать самостоятельного вождения.