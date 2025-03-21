Прохор Шаляпин рассказал о своей фобии

Прохор Шаляпин: ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию
Культура
Kalendar. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Фото - © Kalendar. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,/Wikipedia.org

Певец Прохор Шаляпин признался, что испытывает фобию, связанную с управлением транспортным средством, сообщает Газета.ru.

Артист рассказал, что боится самостоятельно водить машину. Причиной этого, по словам Шаляпина, является пережитая в детстве автомобильная авария.

«Тогда за рулем сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно — это своего рода рулетка», — поделился певец.

Он также отметил, что на дорогах часто встречаются случаи намеренного провоцирования ДТП. Шаляпин подчеркнул, что не желает брать на себя лишнюю ответственность из-за высокой статистики аварий и предпочитает избегать самостоятельного вождения.