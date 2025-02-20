Программы для школьников проходят в библиотеках Подмосковья в дни каникул

В дни школьных каникул подмосковные библиотеки подготовили для детей и подростков множество разнообразных программ и мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В библиотеки Подмосковья записаны свыше 450 тыс. детей и подростков региона, для которых организованы более 700 кружков и студий.

В библиотеке Черноголовки школьников ждут «Научные каникулы». Здесь проходят кинопоказы, научные викторины, интеллектуальные игры, а также «Тотальный немецкий диктант» для тех, кто хочет проверить свои знания немецкого языка.

В Центральной библиотеке Лотошина детям предлагают провести «Неделю без портфеля». Их ждут квизы, игры, мастер-классы, викторины и экскурсии.

Дмитровская центральная библиотека приглашает ребят на «Библиоканикулы-2025», где они смогут пообщаться со сверстниками, приобрести новые знания и навыки на занятиях по компьютерной грамотности, литературе, истории, которые проходят в игровой форме. Детей ждут экскурсии, прогулки, викторины и мастер-классы, а также подготовка к Масленичной неделе.

Губернская библиотека организует арт-лагерь «Чаплин» для детей, которые увлекаются искусством и творчеством. В программе смены театральная мастерская, клуб «Веселый рифмоплет», курсы блогинга. Ребята научатся создавать арт-коллажи, декоративные панно, плести украшения из бисера и шить мягкие игрушки.

В обычные дни в библиотеках также проводится множество мероприятий для детей. Так, в Рузской городской библиотеке на постоянной основе проходят занятия творческого клуба «Волшебный мир песка» по рисованию песком, мастер-классы по рисованию, оригами, лепке из пластилина и работе с термомозаикой. А еще здесь проходят познавательные программы, интерактивы, игротеки.

Центральная библиотека им. А. Ахматовой, г. о. Домодедово, приглашает малышей в «Хоббитеку». Это пространство, где дети общаются друг с другом, играют в настольные игры, смотрят познавательные фильмы.

Ожидается, что в дни школьных каникул подмосковные библиотеки посетят порядка 7 тысяч детей и подростков.

Больше информации о мероприятиях в библиотеках Подмосковья на информационном портале и в приложении «МОе Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.