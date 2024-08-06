Проект «Культурный полюс. Таруса» откроется в музее «Новый Иерусалим» 23 августа

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 23 августа открывает выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса», который объединит более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров. Выставка позволит посетителям поразмышлять о феномене «места силы» для художника, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Часть работ зрители увидят впервые. Экспозицию дополнит просветительская программа для самой широкой аудитории. Выставка «Культурный полюс. Таруса» создана музеем «Новый Иерусалим» в партнерстве с Vikhrovaart gallery и благотворительным фондом сохранения культурно-исторического и природного наследия Тарусы.

Таруса — один из эпицентров современного искусства в России, известный далеко за пределами нашей страны. Это уникальное место считают своей творческой альма-матер художники разных стилей и направлений, скульпторы, архитекторы, музыканты и литераторы. Здесь, как в Фонтенбло в XVI веке, в Барбизоне XIX века, в Париже первой четверти XX века и послевоенном Лондоне, на протяжении многих лет собираются представители различных творческих направлений со всего мира: живописцы, графики, мозаичисты, иконописцы, импрессионисты, реалисты, нонконформисты и мастера прикладного искусства.

В числе задач выставочного проекта — ввести в научный оборот термин «Тарусская школа», вполне применимый к этому уникальному месту, рассмотреть Тарусу как явление, объединяющее художников разных стилей и направлений, взаимно обогащающее их через сотворчество и не умаляющее при этом неповторимого художественного почерка каждого.

Всего проект продемонстрирует 118 произведений как заметных художников, творивших в Тарусе, так и малоизвестных авторов XX–XXI веков из коллекции музея «Новый Иерусалим», Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, из фондов Vikhrovaart gallery и частных коллекций.

В экспозицию войдут произведения Василия Поленова, редко экспонировавшиеся работы Николая Крымова, Марии Якунчиковой, Виктора Борисова-Мусатова, а также Александра Подколзина, Игоря Купряшина, Владимира Башлыкова и других мастеров.

Впервые в большом объеме посетители музея увидят работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное», где прошло счастливое детство Марины, Анастасии, Андрея и Валерии Цветаевых.

Вниманию зрителей предстанет внушительная коллекция графических произведений Эдуарда Штейнберга, одного из ярких представителей плеяды художников-нонконформистов. Эти произведения были созданы в последний год жизни художника в Тарусе.

Современные авторы «Тарусской школы» будут представлены в основном работами последних лет, многие из которых впервые демонстрируются публике. В их числе — мозаичное панно Марко Бравура, итальянского мозаичиста, долгие годы работающего в Тарусе.

Художественная активность в Тарусе не прерывается на протяжении вот уже более века с начала 1890-х годов, когда Василий Поленов начал строить на правом берегу Оки усадьбу «Борок» (будущее «Поленово»), а Иван Владимирович Цветаев, будущий создатель Музея изящных искусств на Волхонке, снял дачу «Песочное» на противоположном берегу. В самые тяжелые времена, начиная с 1920-х годов, Таруса была местом вынужденного поселения для представителей репрессированной творческой интеллигенции страны, которым не разрешали селиться ближе, чем за 100 км от крупных городов. И даже во времена хрущевской оттепели выпуск не прошедшего должной цензуры альманаха «Тарусские страницы» и первая в СССР выставка молодых художников-нонконформистов вызвали грозу на головы причастных к этим знаковым событиям, ведь признанным в стране жанром еще два десятилетия оставался исключительно соцреализм. Важной частью экспозиции станут работы советских мастеров, которые пересекались в знаменитом Доме творчества под Тарусой.

По замыслу кураторов, проект «Культурный полюс. Таруса» призван обратить внимание на лучшие традиции отечественного искусства в контексте мировой культуры и на феномен гения места, который до сих пор притягивает мастеров высокого художественного уровня. Также он станет данью памяти Василия Поленова, художника с уникальной способностью улавливать духовную атмосферу, чей 180-летний юбилей со дня рождения отмечается в 2024 году.

Экспозицию выставки составят 10 зонированных пространств, активно взаимодействующих друг с другом. Посетитель сможет проследить процессы становления Тарусы, как творческого и культурного центра, взаимодействие разных видов искусства, которое вырастило новое поколение художников. Также специально для выставки создана инсталляция «Дома и имена Тарусы», которая расскажет посетителям о ключевых вехах становления Тарусы в качестве культурного полюса России.

Выставка будет интересна широкому кругу зрителей, а также специалистам и коллекционерам, поскольку покажет творчество и известных мастеров, и тех, чьи имена забылись в бурных перипетиях российской истории конца XX, и вместе с тем откроет новые имена выдающихся современных художников XXI века.

Особенностью проекта, подчеркивающей его просветительский аспект, станет насыщенная образовательная программа для самой разнообразной аудитории — встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.

Выставка продлится до 20 октября 2024 года.

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