Проект экскурсий по паркам Подмосковья стал номинантом премии «Культура онлайн»

Проект «Марафон онлайн-экскурсий» по паркам Подмосковья стал номинантом на звание «Лучший просветительский проект» пятой международной премии «Культура онлайн» — одной из престижных наград в области цифрового искусства в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект организован АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Экспертный совет под председательством народного артиста СССР и России Юрия Башмета оценил заявки с точки зрения охвата аудитории, пользовательского опыта, инновационности, культурной ценности и масштабируемости проекта.

Лучшие проекты 2024 года будут объявлены на торжественной церемонии 15 ноября, которая пройдет онлайн на официальном сайте Премии.

Марафон онлайн-экскурсий в парках Подмосковья стартовал в 2023 году. Проект направлен на культурное просвещение гостей и жителей Московской области и популяризацию внутреннего туризма. В центре внимания здесь — многочисленные и разнообразные парки.

В 2024 году проект нашел продолжение в цикле видеороликов «Истории подмосковных парков», в которых представители парковых дирекций и исторических обществ городских округов Московской области делятся архивными материалами и рассказывают об истории своих парков.

Посмотреть коллекцию видео-экскурсий можно на официальной странице АНО «МосОблПарк» ВКонтакте.

Организатор международной премии «Культура онлайн» — ООГО «Российский фонд культуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.