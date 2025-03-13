Продюсерский центр Андрея Кончаловского понес убытки на 81,5 млн рублей

Продюсерский центр режисера Андрея Кончаловского за четыре года понес огромные убытки. Бизнес ушел «в минус» на 81,5 млн рублей, сообщает SHOT .

Андрей Кончаловский владеет 55% фирмы. Его жене Юлии принадлежит 35%.

В 2024 году центр ушел в минус на 20 млн рублей. Кроме того, на Кончаловского зарегистрированы еще пять компаний в разных сферах.

Среди них ресторанный бизнес и торговля медицинскими препаратами. Четыре из них приносят Кончаловскому прибыль.

Ранее российская актриса театра и кино Любовь Толкалина, прожившая более 10 лет с Кончаловским, уехала из России. Она отправилась во Францию.