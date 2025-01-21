Бывшая любовь Кончаловского уехала из России

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина покинула Россию и отправилась отдыхать во Францию. В Париже артистка предается воспоминаниям и размышлениям о своей жизни, сообщает kp.ru .

По словам Толкалиной, на протяжении многих лет она «открывает» французскую столицу по мере взросления и душевного состояния.

«Когда-то здесь, в этих отражениях, звучали важные слова, определившие мою жизнь на много лет вперед… И из-за которых я ушла из семьи», — написала актриса в соцсетях, отметив, что эти события произошли «15 лет назад».

Любовь Толкалина более 10 лет жила с режиссером Егором Кончаловским, однако пара не заключала брак. Звезда рассказывала, что кинематографист делал ей предложение и «пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм».

«Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла…» — говорила она.

В 2001 году у Кончаловского и Толкалиной родилась дочь Мария.