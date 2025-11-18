Продюсер Рудченко заявил, что SHAMAN не изменит репертуар после свадьбы

Продюсер Павел Рудченко считает, что певец SHAMAN не планирует менять репертуар после свадьбы с главой лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и продолжит работать в привычном жанре, сообщает NEWS.ru .

«Я не думаю, что бракосочетание с Екатериной Мизулиной как-то повлияет на репертуар SHAMAN и в принципе на концепцию этого проекта. Думаю, он продолжит работать в большей степени с акцентом на патриотические песни. Вряд ли Ярослав Дронов начнет писать любовные альбомы, лирические песни. У него более духоподъемный материал, который сделал его популярным. От него этого ждут и его фанаты», — поделился Рудченко.

Продюсер отметил, что брак с Мизулиной — лишь романтический этап в жизни артиста и не повлияет на его карьеру и гонорары.

Ранее SHAMAN сообщил, что расписался с Екатериной Мизулиной во время визита в Донецк.

