Продюсер Рудченко заявил, что SHAMAN не изменит репертуар после свадьбы
Фото - © РИА Новости
Продюсер Павел Рудченко считает, что певец SHAMAN не планирует менять репертуар после свадьбы с главой лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и продолжит работать в привычном жанре, сообщает NEWS.ru.
«Я не думаю, что бракосочетание с Екатериной Мизулиной как-то повлияет на репертуар SHAMAN и в принципе на концепцию этого проекта. Думаю, он продолжит работать в большей степени с акцентом на патриотические песни. Вряд ли Ярослав Дронов начнет писать любовные альбомы, лирические песни. У него более духоподъемный материал, который сделал его популярным. От него этого ждут и его фанаты», — поделился Рудченко.
Продюсер отметил, что брак с Мизулиной — лишь романтический этап в жизни артиста и не повлияет на его карьеру и гонорары.
Ранее SHAMAN сообщил, что расписался с Екатериной Мизулиной во время визита в Донецк.
