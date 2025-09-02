Продюсер Макс Фадеев закрыл лейбл Red Sun из-за убытков

Продюсер Макс Фадеев принял решение закрыть лейбл Red Sun, на который был подписан один из представителей рэп-андеграунда Расколъ, из-за того, что этот бизнес оказался убыточным, сообщает Mash .

Фирму открыли в 2017 году. Тогда продюсер говорил, что сместит с рэп-олимпа Black Star, Gazgolder и т. д. Он подписал контракты с несколькими исполнителями: Kayser, Uknow, Расколъ (он же Раскольников) и Мирный. Музыканты записывали альбомы, делали клипы, но выйти даже на самоокупаемость не смогли.

Поэтому Фадеев подал заявление в налоговую на закрытие компании. ФНС закрыла и продюсерский центр Malfa, о роспуске которого было объявлено в 2024 году, Это произошло также из-за убытков.

Ранее стало известно, что Фадеев понес убытки в 65 млн рублей из-за ресторана. С 2016 года в ТРК Vegas начал работать детский музыкальный ресторан «У Дяди Макса». Но он был закрыт в 2024 году.