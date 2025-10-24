Продюсер Леонид Дзюник попал в больницу из-за полученных угроз

Продюсер рассказал, что ему поступали угрозы. А затем неизвестные позвонили и снова начали угрожать, из-за этого он и попал в больницу.

Врачи уже провели звездному пациенту операцию.

Дзюник – один из самых известных продюсеров страны. В 2000 году он стал концертным директором популярных групп «Тату» и Smash!.

Ранее 87-летний кинооператор Анатолий Мукасей, известный работой над культовыми советскими фильмами, был экстренно госпитализирован. У него диагностировали инсульт.

