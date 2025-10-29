Проблемы с суставами: Газманову запретили делать сальто и садиться на шпагат

Врачи запретили народному артисту РФ Олегу Газманову делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться. Из-за серьезных проблем с суставами 74-летнему певцу рекомендовали забыть о спорте, сообщает Mash .

Исполнитель хита «Мои ясные дни» обратился к врачам из-за боли в пояснице и ноге. После тщательного обследования медики диагностировали у него коксартроз — патологическое разрушение хрящевой ткани в тазобедренном суставе. Запущенная стадия этого заболевания может привести к полной потере подвижности.

Врачи рекомендовали Олегу Михайловичу избегать интенсивных тренировок и отказаться от активных номеров. По их мнению, обострение недуга может быть спровоцировано высокой физической нагрузкой.

Ранее стало известно, что за прошедший год телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 8 см. Причина — остеопороз, который разрушает костную ткань и приводит к проседанию позвоночника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.