Приокско-Террасный заповедник Подмосковья приглашает гостей на новогодние праздники

Со 2 по 12 января 2026 года в Приокско-Террасном заповеднике подготовили новогоднюю программу. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Приокско-Террасный заповедник приглашает гостей на новогоднюю программу для новых открытий и общения с природой. Посетителей ждет главная достопримечательность заповедника — питомник зубров. Гости заповедника могут посетить питомник с гидом, который расскажет об истории заповедника, интересные истории о каждой семье зубров и о самом красивом представителе вида. Кроме этого, питомник приглашает всех желающих в Музей природы на увлекательный квест от Террас Террасовича.

3, 4, 7, 8, 9, 10 января будет работать творческая мастерская, где можно сделать памятный сувенир: гипсовую фигурку «Символ заповедник», елочную игрушку «Лесные зверушки» или панно «Зубр».

5 и 6 января пройдет Новогодний экологический марафон. Посетителям предложат интерактивные занятия: квиз «Елки-палки», квест «По следам Снежного зубра… и не только», игровая программа для маленьких посетителей «Новогодняя заповедная азбука».

Обращаем внимание, что на экскурсии в питомник с гидом и на участие в экологическом марафоне нужна предварительная регистрация.

Подробная информация размещена на сайте Государственного природного биосферного Приокско-Террасного заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.