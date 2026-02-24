Пригожин призвал артистов отдыхать в России вместо Мальдив

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал российских артистов выбирать отечественные курорты и отказаться от демонстрации отдыха за границей на фоне спецоперации. Он поддержал позицию актера Егора Бероева о том, что такие публикации раздражают общество, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее актер театра и кино Егор Бероев предложил знаменитостям прекратить публиковать фотографии с зарубежных курортов. По его мнению, подобные посты подчеркивают социальное расслоение и вызывают негативную реакцию у людей.

Иосиф Пригожин согласился с этой позицией. По его словам, снимки звезд с дорогих курортов сегодня воспринимаются особенно остро.

«Я согласен, что некоторым звездам шоу-бизнеса не хватает эмпатии. Они считают, что быть артистом значит иметь право нарушать любые законы и нормы. Но мы на примере нашумевших скандалов убедились, что разрыв от реальности всегда влечет за собой проблемы. Вспомним Ивлееву и остальных отличившихся», — сказал продюсер.

Он подчеркнул, что в период спецоперации важно проявлять сдержанность.

По словам Пригожина, он и сам иногда публикует фото из-за рубежа, однако без демонстративной роскоши. При этом артист все чаще выбирает отдых в России и призывает коллег обратить внимание на отечественные курорты.

