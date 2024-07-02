Пригожин поверил в гастроли западных звезд по РФ из-за Канье Уэста

Иосиф Пригожин считает, что иностранные звезды могут вернуться в РФ с гастролями

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что недавний визит американского рэпера Канье Уэста в Москву — хороший знак. По его словам, он сигнализирует о том, что зарубежные артисты скоро могут начать гастролировать по России, сообщает «Вечерняя Москва».

«На протяжении долгого времени, а если быть точнее, то трех лет, к нам вообще не приезжала ни одна западная звезда. А многие так и вовсе объявили бойкот нашей стране. Теперь же все может измениться», — полагает Пригожин.

Канье Уэст может стать своего рода мостом, который сможет объединить две нации, указал продюсер. По его словам, многие в США могут изменить свое мнение о России после радушного приема американского рэпера в Москве.

Пригожин подчеркнул, что визит Уэста в российскую столицу — это вполне политическое высказывание. Рэпер «не побоялся никаких санкций», хотя Россия и не запрещала никому из западных артистов въезд на территорию страны, отметил продюсер.