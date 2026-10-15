Пригожин не верит в полноценное возвращение Губина на сцену
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что здоровье не позволит Андрею Губину возобновить полноценные выступления, сообщает Общественная Служба Новостей.
Андрей Губин стал чаще появляться на звездных мероприятиях. Это дало некоторым поклонникам надежду вновь увидеть его на концертах. Однако Пригожин призвал не связывать светские выходы с возвращением к выступлениям.
«Мне кажется, что выходить в свет в качестве знаменитости — это одна история, но совсем другая, когда тебе нужно выходить на сцену, а песни Губина — они преимущественно танцевальные. То есть сам артист должен активно двигаться на сцене. Но состояние здоровья певца пока не позволяет быть настолько пластичным, как раньше. По этой причине я не верю, что Губин полноценно вернется на сцену. Он станет снова более медийным, полагаю, чаще будет появляться на различных светских раутах, но выступать точно не будет», — сказал продюсер.
Пригожин добавил, что Губин будет активно писать песни и продолжит творческий путь в тени. По его прогнозу, артист сохранит присутствие в публичном пространстве, но не вернется к концертной деятельности.
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