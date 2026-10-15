Пригожин не верит в полноценное возвращение Губина на сцену

Андрей Губин стал чаще появляться на звездных мероприятиях. Это дало некоторым поклонникам надежду вновь увидеть его на концертах. Однако Пригожин призвал не связывать светские выходы с возвращением к выступлениям.

«Мне кажется, что выходить в свет в качестве знаменитости — это одна история, но совсем другая, когда тебе нужно выходить на сцену, а песни Губина — они преимущественно танцевальные. То есть сам артист должен активно двигаться на сцене. Но состояние здоровья певца пока не позволяет быть настолько пластичным, как раньше. По этой причине я не верю, что Губин полноценно вернется на сцену. Он станет снова более медийным, полагаю, чаще будет появляться на различных светских раутах, но выступать точно не будет», — сказал продюсер.

Пригожин добавил, что Губин будет активно писать песни и продолжит творческий путь в тени. По его прогнозу, артист сохранит присутствие в публичном пространстве, но не вернется к концертной деятельности.

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