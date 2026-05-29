«Прибавил бы пару килограммчиков»: Маликов переживает из-за худобы дочери-модели

Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов всерьез обеспокоен тем, что его 26-летняя дочь Стефания слишком худая. Встревоженный отец считает, что девушке надо больше есть, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

По словам музыканта, он отрицательно относится к худобе. Маликов отметил, что его дочь занимается спортом, держит себя в форме, но он все равно хотел бы, чтобы она прибавила в весе.

«Я бы прибавил пару килограммчиков», — сказал артист на пресс-бранче «Золотого граммофона».

По словам певца, самое главное — чтобы худоба не влияла на здоровье.

Стефания — старший ребенок Дмитрия Маликова и его супруги Елены. Девушка занимается моделингом, а также у нее есть свой бренд одежды. Ранее Стефания неоднократно подвергалась критике в Сети из-за чрезмерной худобы.

