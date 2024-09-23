Престольный праздник в деревне Бывалино состоится 28 сентября

Программа мероприятий начнется с Божественной Литургии в 8:00. Далее будет организован Крестный ход и трапеза для паломников. На территории монастыря будет работать ярмарка. В 13:00 состоятся конные соревнования по конкуру. В 15:00 гостей праздника ждут выступления творческих коллективов. Завершится день концертом «Юрий Лоза с друзьями „На пути к Победе“ с 18:00.

Престольный праздник в деревне Бывалино начал отмечаться более 25 лет назад. Эту традицию зародил игумен Амвросий, почивший в 2016 году. Небольшой приходской праздник, благодаря энтузиазму игумена Амвросия, стал популярным не только среди жителей Павловского Посада. Ежегодно для участия в нем приезжают гости из Москвы и многих городов области — и в их числе известные артисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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