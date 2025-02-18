Премьер Италии Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена Placebo

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена британской группы Placebo Брайана Молко. Поводом стали нелицеприятные выражения артиста в ее адрес во время концерта в Турине в 2023 году, сообщает «Bild на русском»*.

Во время выступления Молко заявил, что Мелони «фашистка», «расистка» и «кусок дерьма». Полиция после концерта подала жалобу, а прокуратура инициировала проверку по делу о клевете и оскорблении.

В Италии за горячие высказывания фронтмену Placebo может грозить наказание в виде трех лет лишения свободы. По словам представителя Минюста, певец получит штраф в размере до 5000 евро.

Для Мелони это не первый опыт решения таких вопросов в суде. В 2022 году она подала иск в отношении итальянского писателя и автора книги «Гоморра» Роберто Савиано. Тогда он нелестно отозвался о миграционной политике, проводимой Мелони. Писатель заплатил штраф в размере 1000 евро.

*СМИ признано иноагентом на территории России.