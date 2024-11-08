Представители сферы культуры Подмосковья поучаствовали в «Капитане культуры»

С 1 по 6 ноября в Академии творческих индустрий «Меганом» Республики Крым прошел завершающий модуль программы «Капитаны культуры». В программе приняли участие представители Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Во флагманской программе обучения «Капитаны культуры» приняли участие заместитель директора по развитию культурно-просветительского центра «Дубровицы», г. о. Подольск, Елизавета Марушкей; заместитель директора дома культуры им. Лепсе, г. о. Подольск, Наталия Бодаква; директор дома культуры им. 1 мая, г. о. Подольск, Яна Гайша, директор сельского дома культуры «Молодëжный», г. о. Подольск, Ирина Талпа; директор городского культурно-досугового центра, г. о. Павловский Посад, Марина Агеева; заведующая культурно-массовым отделом культурно-досугового центра «Заря», г. о. Балашиха, Оксана Бусова; художественный руководитель культурно-досугового центра «Дементьевский», Раменский г. о., Ирина Рогожникова.

На протяжении пяти дней руководители учреждений культуры осваивали современные управленческие стратегии и делились профессиональным опытом.

Программа «Капитаны культуры» представляет собой масштабный образовательный проект, направленный на развитие управленческого состава в сфере культуры по всей России. Более 120 участников второго потока из 43 регионов России, представляющих различные культурные организации страны, проходили обучение как в онлайн, так и в офлайн форматах. Программу разделили на два потока, каждый из которых включал два очных модуля, в которых участники развивали управленческие навыки и разрабатывали стратегии развития своих учреждений.

Первый этап обучения, стартовавший в сентябре, был посвящен освоению методов управления изменениями, развитию стратегического мышления и лидерских качеств. В ходе второго, заключительного, модуля, проходящего с 1 по 6 ноября, участники освоили техники ситуационного руководства, планирования и распределения ресурсов. Финальным этапом программы стала презентация проектов по усовершенствованию работы культурных организаций, разработанных участниками в процессе обучения.

Из 120 проектов в десятку финалистов вошли три проекта участников из Московской области Яны Гайши, Елизаветы Марушкей и Наталии Бодаквы.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида». Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширять знания и профессиональные компетенции под кураторством лидеров направлений и принимать участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

Программа «Капитаны культуры» реализуется при поддержке министерства культуры РФ и организации Росмолодежь.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.