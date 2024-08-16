Предприятия Подмосковья стали лауреатами премии в области народных промыслов

В Нижнем Новгороде 15 августа состоялась торжественная церемония награждения победителей первой Всероссийской премии в области народных художественных промыслов «На_родном». Ее лауреатами стали предприятия из Подмосковья, победившие в трех номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В мероприятии принимали участие не только представители народных художественных промыслов, но и сферы креативных индустрий. Так, на конкурс было подано 255 заявок более чем из 40 регионов России.

Предприятия НХП Московской области получили 6 наград в трех номинациях. В номинации «Дизайн и ремесло» одним из победителей стал «Гжельский фарфоровый завод» за «Лучшую коллаборацию с народными художественными промыслами». Совместно с дизайнером Сергеем Сысоевым была создана посуда в минималистичном дизайне, отражающем истоки русской культуры. В этой же номинации победителем стало ООО «Гжель — художественные мастерские» за «Лучший российский продукт с элементами народных художественных промыслов». Это совместный проект предприятия с косметическим брендом «Натура Сиберика», где в рамках сотрудничества была создана косметическая линия «Русская северная коллекция» в дизайне гжельской росписи.

Музей елочной игрушки «Клинское подворье» стал победителем в номинации «Территория традиций» за «Лучший музей народных художественных промыслов».

В номинации «Национальный код. Мастерство» Подмосковье также получило несколько наград. Так, лучшим изделием НХП был признан поднос с жостовской росписью «Рассвет» от ООО «Жостовская фабрика».

Валентина Филипповна Вайсеро — художник декоративно-прикладного искусства, мастер богородской резьбы по дереву заслуженно получила награду как «Лучший мастер народных художественных промыслов». Помимо этого, в рамках номинации лучшим руководителем народных художественных промыслов объявили гендиректора предприятия «Объединение Гжель» Сивова Петра Валерьевича.

Первая Российская премия в области народных художественных промыслов «На_родном» проводится правительством Нижегородской области при поддержке совета федерации федерального собрания Российской Федерации и министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.