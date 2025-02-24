Предприятия НХП Подмосковья поучаствуют в выставке «Ладья-2025. Весенняя фантазия»

26 февраля в экспоцентре в Москве открывается выставка народных промыслов России «Ладья-2025. Весенняя фантазия». От региона в выставке примут участие 13 производителей изделий народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Это уже ХХХVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов, в которой примут участие свыше 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников и мастеров, а также ремесленников и творческих объединений из 58 регионов России.

За многие годы работы проект стал крупнейшим в стране ежегодным мероприятием, представляющим российское народное искусство, масштабной социально-значимой культурной акцией, в которой участвуют как всемирно известные центры народного искусства, предприятия и организации промыслов, так и мастера и художники промыслов и ремесел, работающих индивидуально, творческие объединения. Также среди участников более 20 коллективных региональных стендов, дома и центры народного творчества, фольклорные коллективы.

Гостей ждут представители Нижегородской, Московской, Архангельской, Ивановской, Вологодской, Смоленской, Рязанской областей, и многих других регионов России.

На выставке будут представлены хохломская и городецкая роспись, гжельский фарфор, богородская и беломорская резьба по дереву, палехская, федоскинская, холуйская и мстерская лаковая миниатюра и многое другое.

Подмосковье на выставке будут представлять предприятия, чья продукция широко известна в России и мире. Среди них ООО «Галактика и компания», ПК «Дулевский фарфор», ОАО «ЕЛОЧКА», ООО «Жостовская фабрика», ООО «Кластер НХП и ремесел», АО «Гжельский фарфоровый завод», ДО «Промыслы Вербилок», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ЗАО «Богородская фабрика», ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», «Металлоподнос» Жостово, ООО «Гжельский завод художественной росписи», Союз гжельских мастеров.

Работа выставки продлится до 1 марта.

Выставка организуется при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.