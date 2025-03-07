Праздничные мероприятия запланированы в городских парках Шатуры 8 марта

Для шатурян и посетителей парка им. Гагарина праздник начнется в 12:00. В это время на парковой сцене с концертом «Весенняя классика» выступят артисты Центрального Дома культуры им. Нариманова, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе акции «Дорогая, ты права!» девушки услышат самые теплые слова и пожелания.

Все желающие смогут попробовать себя в различных рукодельных искусствах. В домиках для мастер-классов в этот день буду работать творческие мастерские. Анимационная программа развернется на территории парка с 12:30 до 14:00 и подарит детям и взрослым множество забавных моментов.

По доброй традиции на площади напротив сцены будет работать самоварная станция, где гости смогут наслаждаться горячими напитками и угощениями. В дополнение к этому, в парковом пространстве будет оформлена фотозона «С праздником!» для создания праздничных снимков на память.

В парке «Крестов Брод» в Рошале праздничные мероприятия в международный женский день начнутся в 12:00 на площадке около ЗАГСА. После здесь же для желающих проведут творческие мастер-классы и устроят лабораторию красоты. Для посетителей парка на протяжении всего праздника будет работать самоварная станция.

В зоне теплого очага оформят фотозону «Цветы для любимых».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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