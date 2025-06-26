Прах Натальи Теняковой захоронили в могиле мужа Сергея Юрского

После смерти народную артистку РФ, звезду фильма «Любовь и голуби» и сериала «Слово пацана» Наталью Тенякову кремировали, а в четверг ее прах подзахоронили в могилу супруга Сергея Юрского на Троекуровском кладбище столицы, сообщает «СтарХит».

Траурную церемонию провели в закрытом режиме. На ней присутствовали только родные, друзья и несколько журналистов.

Она скончалась18 июня во сне. Актрисе было 80 лет. Причиной смерти Теняковой стала острая сердечная недостаточность.

Церемония прощания состоялась 20 июня в МХТ им. Чехова, на сцену которого она выходила в течение 37 лет. Актриса очень любила театральную сцену, поэтому на кино почти не оставалось времени. В МХТ она сыграла на сцене множество разнообразных ролей — от трагических до гротескных, от будничных до исключительных.

В картине режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Наталья Тенякова сыграла яркую роль бабы Шуры. Также она известна по съемкам в фильмах «Следствие ведут знатоки» и «Отцы и дети».