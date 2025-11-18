Прах актера из «Лихих» Вячеслава Полякова планируют захоронить в Севастополе

Известный по ролям в телесериалах «Лихие» и «Кремлевские курсанты» актер Вячеслав Поляков, ушедший из жизни в возрасте 45 лет после продолжительной борьбы с раком, был кремирован в Москве, сообщает aif.ru .

«Его кремировали в Москве. Прах только вчера повезли в Севастополь», — отметил близкий друг актера Андрей Терещенко.

Он уточнил, что захоронение праха запланировано в Севастополе, однако точная дата пока не определена.

Вячеслав Поляков скончался 12 ноября от онкологического заболевания.

Актер служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Лавренева. С 2002 года он активно снимался в кино, приняв участие в 37 проектах, последний из которых был завершен в 2022 году. Зрителям он запомнился ролями в популярных сериалах, включая «Лихие», «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка», «Великолепная пятерка» и др.

