PR-менеджер Седоковой отказалась комментировать иск к певице из-за Яниса Тиммы

PR-менеджер Седоковой — об иске из-за Яниса Тиммы: эту тему не комментируем

PR-менеджер певицы Анны Седоковой отказалась от комментариев по поводу иска о разделе имущества, который был подан родственниками ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает NEWS.ru .

Она указала, что позиция стороны артистки по данному вопросу в настоящее время никак не обозначена.

«Спасибо за внимание к личности Анны, но мы на эту тему (с исковым заявлением к артистке — ред.) комментариев не даем», — подчеркнула представитель Седоковой.

Ранее родственники Тиммы обратились в Хорошевский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества к артистке.

Как ранее информировал Telegram-канал «Свита короля», у Седоковой якобы появились проблемы со злоупотреблением алкоголем. Согласно предоставленной информации, о данной пагубной привычке стало известно от приятельницы певицы. В сообщении также утверждается, что в жизни Анны продолжается черная полоса.

Кроме того, сестра Тиммы Лелде Жандецка сообщала, что после расставания Седокова взяла на себя обязательства по выплате долгов своего экс-мужа. По ее словам, общий объем финансовой помощи превысил 1 миллион рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.