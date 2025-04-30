Потратил полмиллиона рублей: Лепс сделал блефаропластику и подтяжку овала лица

Григорий Лепс потратил на пластические операции на лице более 500 тыс рублей

Внешность певца Григория Лепса претерпела ощутимые изменения: после начала отношений с молодой возлюбленной артист радикально изменил привычный образ жизни. Поклонники обратили внимание на его посвежевший, более подтянутый и помолодевший вид. Оказалось, не обошлось без вмешательства специалистов, сообщает kp.ru .

«Да, я делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так — ничего уже не исправить. А подколоть? (речь об „уколах красоты“ — ред.) Ну морфия, если только», — поделился Лепс.

По слухам, артист прибегнул к блефаропластике (коррекции век) и подтяжке овала лица. Кроме того, он перенес пересадку волос, стоимость которой, по некоторым данным, составила приблизительно 170 тыс. рублей.

В общей сложности инвестиции артиста в омолаживающие процедуры превысили полмиллиона рублей. Помимо этого, музыкант отказался от употребления алкогольных напитков и начал заниматься спортом.