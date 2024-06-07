Портрет Пушкина появился на телебашне Симферополя в день рождения поэта

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Портрет поэта Александра Пушкина появился на телебашне Симферополя 6 июня — в честь 225-й годовщины со дня рождения великого русского писателя, сообщает «Крым 24» со ссылкой на Крымское региональное отделение Союза журналистов России.

Соответствующие кадры опубликованы в Сети.

Кроме портрета Александра Сергеевича, на медиафасаде красовались две надписи — «Поздравляем с Днем русского языка» и «225 лет со дня рождения А. С. Пушкина».

Между тем в Московской области День русского языка отметили чтением произведений классиков.

Указ о ежегодном праздновании Дня русского языка был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в 2011 году.

