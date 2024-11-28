«Портосу» Валентину Смирнитскому спасли зрение

Актеру Валентину Смирнитскому, сыгравшему Портоса в знаменитом советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», спасли зрение. Ему провели операцию на глазах, сообщает Mash .

Проблемы со зрением у актера возникли уже давно. У него развилась катаракта. Смирнитский стремительно терял зрение и практически перестал различать предметы и людей.

Недавно его госпитализировали в офтальмологическую клинику. «Портосу» провели микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой.

Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Теперь Смирнитский сможет видеть вдаль и на средние расстояния. Пока что он восстанавливается после операции, но уже вернулся к работе над спектаклями.

Ранее актера Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса в отечественной экранизации, выписали домой из больницы после реанимации. До этого у него обнаружили язву желудка с кровотечением.