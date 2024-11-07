Порядка 500 человек поучаствовали в мероприятиях «Ночи искусств» в Люберцах

В культурных учреждениях городского округа Люберцы провели акцию «Ночь искусств», в ней приняли участие более 500 посетителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберецком ДК состоялась выставка фоторабот творческого объединения «Фотоклуб ресурсных мам» из микрорайона Зенино. Каждый снимок раскрывал историю национальных костюмов, самобытность народов России.

В КЦ «Дом офицеров» провели вечерний кинопоказ для всех желающих, в культурно-просветительском центре состоялась выставка детских рисунков «Сила России — единстве народов!», где юные художники изобразили богатые традиции народов нашей страны.

Красковский культурный центр был полон гостей, здесь представили программу «Россия объединяет», она никого не оставила равнодушным. Одним из ярких событий стал мастер-класс «Пейзажи России».

В КДЦ Томилино-Октябрьский духовой оркестр «Томи-Бэнд» выступил с великолепной программой, зрители участвовали в мастер-классах по искусству, вокалу и хореографии, увидели спектакль «Классика на все времена».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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