сегодня в 16:40

Порядка 45 тыс человек отпраздновали День знаний в парках Подмосковья

1 сентября в 86 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Парк знаний», приуроченное ко Дню знаний. Школьники и родители приняли участие в праздничных парадах первоклассников, посетили научные представления, анимационные программы, концерты «Школьная симфония» и многое другое. На праздничных мероприятиях в парках побывали 44,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В городском парке Шаховской состоялся праздничный парад первоклассников, для гостей прошла анимационная программа, мастер-класс от сотрудников МЧС и познавательный «Урок мира». Завершилось мероприятие «Детскотекой».

Лосино-Петровский парк подготовил для посетителей праздничную встречу с Мудрым Филином, познавательный урок-лекторий и химическое представление. Помимо этого, состоялась концертная программа «Школьная симфония».

Дрезненский парк, Орехово-Зуевский г. о., открыл для посетителей интерактивную площадку «Гигантские игры» и тематическую фотозону. Юные гости сыграли в игру-викторину, посетили творческий мастер-класс и представление мыльных пузырей.

Парк «Беличий» Краснознаменска провел для юных гостей игру «Форт Боярд» и открыл интерактивную познавательную площадку. Также все желающие отправились на выступление фокусника, станцию вкусных угощений и представление «летающих» подушек.

В парке «Победа» Талдома на центральной аллее состоялся парад первоклассников. Юные посетители приняли участие в эстафетах и творческих мастер-классах, посетили научную лабораторию «Как Менделеев» и анимационную программу. Также в рамках праздника прошла презентация учреждений дополнительного образования.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.