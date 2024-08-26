Порядка 400 лыткаринцев посетили Всероссийскую акцию «Ночь кино»

Город Лыткарино традиционно присоединился ко Всероссийской акции «Ночь кино». Фильмы показывали на двух площадках: во Дворце культуры «Мир» и Доме культуры «Центр Молодёжи». Акция прошла по всей стране в девятый раз, сообщили в администрации городского округа Лыткарино.

В залах показали лучшие новинки отечественного кинематографа. В 20:00 состоялся показ художественного фильма «По щучьему велению», в 22:00 — «Сто лет тому вперед», а в 00:30 — «Воздух».

«„Ночь кино“ — одна из любимых акций наших горожан. В этот день вход в кинозал становится бесплатным для всех. Традиционно первый киносеанс является самым массовым. Посмотреть фильмы приходят много родителей с детьми, жители старшего возраста, молодёжь, дети, семейные пары. В этом году киносеансы во Дворце культуры „Мир“ посетили около 400 горожан. Для многих лыткаринских семей участие в „Ночи кино“ становится ежегодной доброй традицией», — отметила заведующая отделом деятельности парка ДК «Мир» Евгения Ежова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.