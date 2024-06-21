Порядка 3,5 тыс арт-объектов продано на вернисаже на Никитском бульваре

Порядка 3,5 тыс. арт-объектов продано за первые недели работы вернисажа на Никитском бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Более 2,5 тыс. участников вернисажа на бесплатной основе выставляют свои работы на стендах вдоль Никитского бульвара, что позволяет зрителям приобретать понравившиеся предметы искусства по выгодным ценам.

Активное участие в организации арт-пространства на Никитском принимает Объединение «Выставочные залы Москвы». В него входит 22 столичные галереи.

Гости смогут покупать картины, арт-объекты разных форматов и жанров, продукцию народных мастеров, а также участвовать в мастер-классах и пленэрах. Педагоги в режиме реального времени учат гостей современным техникам живописи, каллиграфии и приемам производства декоративных предметов.

За первые недели работы арт-маркета гости купили 162 авторские картины, 300 предметов декоративно-прикладного искусства, 3 тыс. открыток и гравюр.

Вернисаж и арт-маркет «Искусство рядом» будет работать все лето — с 1 июня по 8 сентября. В будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 21:00.