Порядка 30 мероприятий пройдут в парках Серпухова на этой неделе

С 20 января по 26 января в парках городского округа Серпухов пройдут более 25 мероприятий. Творческие мастер-классы, зарядки, интеллектуальные викторины, зимние эстафеты, силовые тренировки — спектр активностей рассчитан на разный возраст и интересы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

25 января парки Серпухова станут главной площадкой для масштабных мероприятий, приуроченных ко Дню студента. Гостей ждет масса ярких, интересных тематических мероприятий, которые оставят много отличных эмоций.

Кроме этого в парке «Питомник» продолжается работа центрального городского катка — центра притяжения тысяч жителей.

Время работы удобно для всех категорий серпуховичей — с 10:00 до 21:00. Пока взрослые гуляют и наслаждаются природой, ребята могут поиграть с аниматорами, принять участия в мастер-классах и весело провести время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.