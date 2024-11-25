Порядка 12 тыс человек побывали в парках Подмосковья в День матери

24 ноября почти в 80 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Для милых мам», посвященное Дню матери. На празднике побывало 12 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей были организованы квесты, концерты живой музыки, интерактивные лектории, фотопрогулки для мам и многое другое.

Так, в сквере имени В. А. Зайцева, г. о. Коломна, состоялась серия женских мастер-классов, на которых участницы знакомились с оригинальными способами завязывания шарфов и палантинов, а также узнали, как сделать прогулку с ребенком полезной для здоровья. Танцевальный мастер-класс провел участник шоу-проекта «Танцы» на ТНТ Антон Максаков. В рамках мероприятия состоялась благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи и написанию писем для бойцов-участников СВО.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошёл психологический тренинг «Мой счастливый 2025». Посетительницы парка прослушали лекцию по нутрициологии и посетили практики по медитации и гвоздетерапии. Гости парка создавали свечи из пчелиной вощины, расписывали гипсовые фигурки и имбирные пряники.

В парке 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о., лидер сообщества «PRO женщин» Наталья Жучкова провела мастер-класс по созданию шкатулки в технике декупаж. На лектории спикеры сообщества поделились опытом в области логопедии, психологии и спорта. Для детей провели игровую программу «Мамины помощники».

В Центральном парке, г. о. Реутов, прошла музыкальная программа «От сердца к сердцу» при участии хора мам коллектива «Ремикс». Для женщин организовали лекции «Вызовы и возможности современной мамы» и «Удаленная работа для мам». Также в парке состоялись мастер-класс по зумбе и ярмарка городских мастеров.

В парке Мира, г. о. Мытищи, прошли мастер-классы «Красивая мама» по созданию идеального макияжа. Дети смогли изготовить праздничные открытки для своих мам. В их оформлении использовали элементы жостовской росписи.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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