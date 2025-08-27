Порядка 100 киноклубов работают на базе библиотек Подмосковья

27 августа отмечается День российского кино. При библиотеках региона действуют около 100 киноклубов, которые объединяют любителей киноискусства всех возрастов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главная задача библиотек Подмосковья — продвижение среди жителей региона чтения, а киноклубы являются незаменимыми помощниками в визуализации книги. Клубы кинолюбителей при библиотеках региона работают для разных категорий населения: детей, подростков и молодежи, людей старшего поколения. Участники клубов собираются для совместного просмотра кинолент и последующего их обсуждения.

Так, в Центральной библиотеке Долгопрудного в рамках арт-проекта «Стихия Кино» проходят КиноПятницы — встречи киноманов для обсуждения кинокартин. В библиотеке работает уникальный музей, посвященный истории кинематографа, в экспозиции которого более 500 экспонатов, в том числе, раритетных. Вся техника в рабочем состоянии.

В Домодедово, Егорьевске, Павловском Посаде и Кашире проводят киновстречи для самых маленьких. Ребятам показывают мультфильмы и экранизации любимых сказок и рассказывают, как они создаются. Для кинолюбителей старшего возраста в библиотеках этих муниципалитетов организуют не только показы, но и лекции об истории кино, беседы на темы просмотренных фильмов и обсуждения литературных произведений, по которым они сняты.

Матырская сельская библиотека округа Луховицы объединила кинолюбителей в клубе «Открытый показ». Участники объединения после просмотров фильмов делятся своими впечатлениями от увиденного, мыслями о фильмах и игре актеров.

В Шатурской модельной библиотеке действует клуб «Кино и книги», участники которого собираются для обсуждения кинофильмов и литературных произведений, учатся писать тексты, развивать творческое мышление, знакомятся с творческими людьми.

При Щёлковской библиотеке № 1 работает «Киногостиная» для людей старшего поколения. Посетители киноклуба смотрят и обсуждают фильмы, созданные по сюжетам из литературных произведений.

На портале и в приложении «МОе Подмосковье. Библиотеки» можно найти ближайший киноклуб в библиотеке, а также более 100 тыс. книг по теме кино — это и классическая литература по киноведению, и биографии великих актеров и режиссеров, их мемуары, книги по истории киноискусства.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.