Популярный трек группы «Порнофильмы»* признали экстремистским в России

сегодня в 15:07

Суд в Петербурге посчитал трек «Порнофильмов»* «Включите гимн» экстремистским. В нем обнаружили призывы к насилию и агрессии, сообщает « Mash на Мойке ».

Еще в песне нашли пропаганду вражды и ненависти. Они касаются и органов государственной власти.

Прокуратура подала обращение в суд. Он вынес соответствующее решение.

После этого министерству юстиции России необходимо добавить песню в список экстремистских материалов. Роскомнадзор, в свою очередь, должен заблокировать трек в Сети.

*Солист «Порнофильмов» Владимир Котляров признан в России иностранным агентом.

