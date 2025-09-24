Популярный трек группы «Порнофильмы»* признали экстремистским в России
Суд в Петербурге посчитал трек «Порнофильмов»* «Включите гимн» экстремистским
Суд в Петербурге посчитал трек «Порнофильмов»* «Включите гимн» экстремистским. В нем обнаружили призывы к насилию и агрессии, сообщает «Mash на Мойке».
Еще в песне нашли пропаганду вражды и ненависти. Они касаются и органов государственной власти.
Прокуратура подала обращение в суд. Он вынес соответствующее решение.
После этого министерству юстиции России необходимо добавить песню в список экстремистских материалов. Роскомнадзор, в свою очередь, должен заблокировать трек в Сети.
*Солист «Порнофильмов» Владимир Котляров признан в России иностранным агентом.
