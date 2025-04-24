Помощница Эдиты Пьехи развеяла слухи о деменции певицы

Помощница Эдиты Пьехи Ирина заявила, что информация, распространяемая в Сети, о якобы возрастной деменции у заслуженной артистки СССР, не соответствует действительности, сообщает 360.ru .

Ранее в Сети появилась информация о том, что у легендарной певицы наблюдаются проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Еще якобы в последнее время она прибавила около 30 кг из-за малоподвижного образа жизни. Избыточный вес, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на сердце, что приводит к периодическим гипертоническим кризам и скачкам давления. В связи с этим родным артистки приходится вызывать медиков и делать ей уколы.

«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет», — подчеркнула помощница Пьехи.

Ирина также отметила, что в ближайшем будущем выступлений у 87-летней артистки не предвидится.

«Всему свое время. У Эдиты Станиславовны все нормально, даже нет никакого повода, все как было», — заключила она.