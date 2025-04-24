Дезориентация и лишний вес: Эдите Пьехе диагностировали деменцию

Так, медики диагностировали у нее нарушение памяти и дезориентацию.

За последнее время артистка набрала около 30 кг, потому что мало двигается. Лишний вес усиливает нагрузку на сердце, поэтому у певицы случаются периодические гипертонические кризы и повышается давление. В таких случаях приходится вызывать врачей и делать уколы.

Пьеха практически всегда находится в своем загородном доме под Санкт-Петербургом, в деревне Северная Самарка. Она живет одна, но за артисткой присматривает персонал.

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции, а затем переехала с семьей в Польшу. В 1955 году она получила направление на учебу в СССР и поступила в Ленинградский госуниверситет им. Жданова. Первый успех пришел к певице в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год, когда она выступила с вокальным ансамблем студентов Ленинградской консерватории. В 1976 году Пьеха организовала свой ансамбль.

Пьеха записала 20 дисков, которые имели большой успех, сотрудничала с известными композиторами, гастролировала более чем в 40 странах мира.